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Украина предоставила Молдове газ в долг

Автор: Александр Белоус

Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ООО "Молдоватрансгаз" в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа.

В компании заявили, что этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления.

"Компания ООО "Молдоватрансгаз" глубоко признательна за участие, щедрость и поддержку со стороны Украины и Румынии", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Молдова запросила помощь в поставках газа. Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет. По данным РБК-Украина, первые 1 млн кубометров по этой договоренности должны быть поставлены в Молдову 26 октября. Всего Молдова запросила 15 млн кубометров.

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Молдова