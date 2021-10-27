Україна дала Молдові газ у борг

Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Республіка зможе використовувати надані ресурси до 31 довтня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ТОВ "Молдоватрансгаз" в Facebook.
Як наголошується в повідомленні, Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу.
У компанії заявили, що цей борг буде повернуто, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі і обсяги для внутрішнього споживання.
"Компанія ТОВ "Молдоватрансгаз" глибоко вдячна за участь, щедрість і підтримку з боку України та Румунії", - зазначили в компанії.
Раніше повідомлялося, що Молдова запросила допомогу в поставках газу. Як заявив секретар РНБО України Олексій Данилов, газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне. За даними РБК-Україна, перші 1 млн кубометрів за цією домовленістю повинні бути поставлені в Молдову 26 жовтня. Всього Молдова запросила 15 млн кубометрів.