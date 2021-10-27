Україна дала Молдові газ у борг

Як наголошується в повідомленні, Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу.

У компанії заявили, що цей борг буде повернуто, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі і обсяги для внутрішнього споживання.

"Компанія ТОВ "Молдоватрансгаз" глибоко вдячна за участь, щедрість і підтримку з боку України та Румунії", - зазначили в компанії.