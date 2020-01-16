Украина предложила создать рабочую подгруппу ТКГ по вопросам границы, - Олифер

Представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, во время заседания было обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Напомним, сегодня в Минске проходит заседание групп и подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается, что стороны обсудят подготовку следующего этапа обмена пленными, а также разведение сил и средств на новых участках.

Отметим, что следующее заседание ТКГ в Минске состоится 29 января.

Кроме того, 15 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого рассказал о формировании очередных списков на обмен пленными. Он также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.