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Украина предложила передать в ОРДЛО пять человек в рамках обмена пленными. Боевики молчат

Автор: Даша Харченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили в частности об обмене пленными с так называемыми "Л/ДНР".

Об этом говорится на сайте президента.

Ермак проинформировал дипломатов о ситуации безопасности на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны.

По словам главы Офиса президента, процесс взаимного увольнения удерживаемых лиц не движется.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это преимущественно женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", – сказал он.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.

Напомним, в середине февраля президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обмена пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

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Новости Украины обмен пленнымиG7
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