Украина предложила передать в ОРДЛО пять человек в рамках обмена пленными. Боевики молчат

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили в частности об обмене пленными с так называемыми "Л/ДНР".
Об этом говорится на сайте президента.
Ермак проинформировал дипломатов о ситуации безопасности на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны.
По словам главы Офиса президента, процесс взаимного увольнения удерживаемых лиц не движется.
"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это преимущественно женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", – сказал он.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.
Напомним, в середине февраля президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обмена пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.