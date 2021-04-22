Україна запропонувала передати в ОРДЛО п'ять осіб в рамках обміну полоненими. Бойовики мовчать

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами G7. Говорили зокрема про обмін полоненими з так званими "Л/ДНР".

Про це йдеться на сайті президента .

"Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п'ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули", – сказав він.

Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що переговори з обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.

Нагадаємо, в середині лютого президент Володимир Зеленський зробив заяву з приводу обміну полоненими, які не були домовлені з владою України. За його словами, будь-які неофіційні обміни полоненими Україна вважає провокацією.