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Украина предложила партнерам особое требование для въезда россиян: о чем идет речь

Фото: Украина предложила партнерам особое требование для въезда россиян (twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине. Исходя из этого, давать или не давать визу гражданам РФ.

Об этом заявил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкций Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну - а различные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, - не имели доступа к свободному миру", - сказал представитель МИД.

Напомнить, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Министерство иностранных дел Украины получило первые обращения от граждан Российской Федерации по визам.

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МИД Украины