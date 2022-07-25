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Україна запропонувала партнерам особливу вимогу для в'їзду росіян: про що йдеться

Фото: Україна запропонувала партнерам особливу вимогу для в'їзду росіян (twitter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні. Виходячи з цього, давати або не давати візу громадянам РФ.

Про це заявив спеціальний представник МЗС України з питань санкцій Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ті росіяни, які підтримують цю геноцидну війну - а різні опитування показують, що понад 80% росіян все ще підтримують війну, - не мали доступу до вільного світу", - сказав представник МЗС.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Міністерство закордонних справ України отримало перші звернення від громадян Російської Федерації за візами.

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