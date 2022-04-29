Украина предложила механизм, который закроет для России лазейки по обходу санкций

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия продолжит искать лазейки для обхода санкций. Он добавил, что представленный группой украинских и международных экспертов план по усилению ограничений против Москвы позволит перекрыть такие возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

"Россияне будут и дальше искать лазейки для наполнения бюджета нефтедолларами в других странах", - написал в своем Telegram Ермак.

В качестве примера глава ОП привел планы индийских нефтяных компаний Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum заключить полугодичный контракт на импорт нефти из России. Для этих поставок "Роснефть" хочет использовать посредников, которые не попали под санкции.

"Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", - добавил он.