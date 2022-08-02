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Украина предложила Ливану купить украденные Россией зерно и муку

Фото: Украина предложила Ливану купить украденные Россией зерно и муку (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке пшеничной муки и ячменя, украденных РФ, чтобы избежать порчи награбленного зерна и сохранение его в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ливане.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также с целью избежания порчи награбленного зерна и сохранение его в Ливане посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке указанной продукции по следующим ценам: мука пшеничная - $350 за тонну, ячмень - $180 за тонну. Цены вдвое ниже рыночных", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, Ливан арестовал судно "Лаодикея". Его планируют держать под арестом на время расследования происхождения груза.

Позже в Ливане подтвердили, что на борту сирийского судна"Лаодикея" находится ячмень и мука, похищенные в Украине.

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Ливан