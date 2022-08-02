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Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно

Фото: Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, вкрадених РФ, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Лівані.

"За погодженням із власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також з метою уникнення псування награбованого зерна та збереження його в Лівані посольство України направило урядові Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне - $350 за тонну, ячмінь - $180 за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, Ліван заарештував судно "Лаодікея". Його планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.

Пізніше в Лівані підтвердили, що на борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні.

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Ливан