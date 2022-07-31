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Ливан подтвердил, что на сирийском судне краденое украинское зерно: что будет дальше

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Ливан, Воскресенье 31 июля 2022 20:00
Ливан подтвердил, что на сирийском судне краденое украинское зерно: что будет дальше Фото: Ливан подтвердил, что на сирийском судне краденое украинское зерно (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На борту сирийского судна "Лаодикея" находится ячмень и мука, похищенные в Украине. Ливан собирается продлить арест судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ливане в Twitter.

"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины о том, что мука и ячмень на борту "Лаодикея" были украдены из Украины", - сказано в сообщение.

Отмечается, что завтра будет подано ходатайство в суд в Триполи о продлении срока содержания судна под стражей.

Посольство также добавляет, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее распространить товар на рынке Ливана.

Напомним, Ливан арестовал судно "Лаодикея". Его планируют держать под арестом на время расследования происхождения груза.

Судно было загружено в Феодосии, а груз был украден оккупантами в Запорожской и Херсонской областях.

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