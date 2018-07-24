Украина предложила Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Украина направила Греции письмо с предложением помощи из-за лесных пожаров

Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом в Тwitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, соответствующее письмо с предложением помощи направлено премьер-министру Греции Алексису Ципрасу.

"Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь", - написал он.

Отметим, на запад от Афин вспыхнули масштабные лесные пожары, которые заставили людей бежать из домов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Греции в результате масштабного пожара погибли по меньшей мере 74 человека, среди них есть иностранцы. Вместе с тем, в отечественном внешнеполитическом ведомстве сообщили, что украинцы в результате пожаров в Греции не пострадали.

Отметим, сейчас в Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров. Траур объявлен в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Кроме того, власти Греции ввели режим чрезвычайного положения.