Украина предложила "Газпрому" перенести транзит газа на другую точку соединения

Как сообщили в компании, "Газпрому" направлено официальное письмо, в котором российского монополиста предупредили о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Речь идет о невозможности транспортировки газа через захваченную российскими войсками ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области. По этому маршруту прокачивается около трети общего объема транзита газа.

"Газпрому" было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории", - отметили в "Нафтогазе".

В компании подчеркнули, что переброска транзитного потока не потребует от "Газпрома" никаких доплат, а технические препятствия для такого шага тоже отсутствуют.

"Таким образом, Россия может сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами", - уточнили в НАК.

В "Нафтогазе" пояснили, что на сегодняшний день Украина может гарантировать безопасность транзита газа только на подконтрольной территории. По этой причине российской стороне предложено переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения.