Украина предложила Бразилии перезапустить совместный космический проект

Фото: Владимир Зеленский и Жаир Болсонару (president.gov.ua)

Также президенты Украины и Бразилии выступили за расширение товарооборота между странами

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бразильскому коллеге Жаиру Болсонару перезапустить совместный космический проект. Об этом стороны говорили во время рабочего визита Зеленского в Японию, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара" в Бразилии.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили ряд экономических инициатив и заявили, что стремятся к расширению товарооборота между странами. Зеленский заявил, что Бразилия - главный торговый партнер Украины в Латинской Америке и поприветствовал расширение бразильского бизнеса в Украине.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

Напомним, в мае 2016 года Бразилия заявила, что выходит из совместного космического проекта с Украиной, над которым страны работали более 10 лет. Бразилия должна была предоставить площадку для общего запуска ракет, а Украина построить ракетоноситель, который должен был выводить на орбиту коммерческие спутники. Когда работы были завершены на 87%, Бразилия объявила, что выходит из проекта.

Ранее сообщалось, что Зеленский зовет инвесторов в Украину и обещает прозрачные правила игры. 29 октября на форуме в Мариуполе власть презентует иностранным инвесторам привлекательные идеи для вложения денег.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документом предусматривается одновременность совершения нотариального действия и госрегистрации прав.