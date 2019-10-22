Україна запропонувала Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Фото: Володимир Зеленський і Жаир Болсонару (president.gov.ua)

Також президенти України та Бразилії виступили за розширення товарообігу між країнами

Президент України Володимир Зеленський запропонував бразильському колезі Жаїру Болсонару перезапустити спільний космічний проект. Про це вони говорили під час робочого візиту Зеленського в Японії, передає прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проект з використанням космодрому "Алкантара" у Бразилії.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили низку економічних ініціатив і заявили, що прагнуть до розширення товарообігу між країнами. Зеленський заявив, що Бразилія - головний торговий партнер України в Латинській Америці і привітав розширення бразильського бізнесу в Україні.

Болсонару запросив Зеленського в Бразилію і погодився на його запрошення відвідати Україну в наступному році.

Нагадаємо, в травні 2016 року Бразилія заявила, що виходить зі спільного космічного проекту з Україною, над яким країни працювали більше 10 років. Бразилія повинна була надати майданчик для спільного запуску ракет, а Україна побудувати ракетоносій, який повинен був виводити на орбіту комерційні супутники. Коли роботи були завершені на 87%, Бразилія оголосила, що виходить з проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський кличе інвесторів в Україну і обіцяє прозорі правила гри. 29 жовтня на форумі в Маріуполі влада презентує іноземним інвесторам привабливі ідеї для вкладення грошей.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документом передбачається одночасність вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав.