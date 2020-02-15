Украина предлагает секторальное разведение на Донбассе

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил в ходе вступительного слова на конференции.

По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

Напомним, на этой неделе Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовала один из участков разведения сил в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).