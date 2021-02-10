Украина предлагает НАТО небо возле Крыма для воздушных операций

Сообщается, что Украина рассчитывает на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, а также предлагает использовать для воздушных операций альянса пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ).

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное", - подчеркнул Криклий.

Отметим, данный район полетной информации распространяется на юг Херсонской и Запорожской областей, а также на открытые воды Черного моря. До оккупации Крыма управление осуществлялось из Симферопольского центра "Крымаэроруха". После нее диспетчеров перевели в Днепр и Одессу.

Полеты над Крымом закрыты Украиной, но Российская Федерация использует воздушное пространство над полуостровом.