RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна пропонує НАТО небо біля Криму для повітряних операцій

Автор: РБК-Україна

Україна пропонує проводити операції НАТО в повітряному просторі біля Криму. Це не стосується неба над самим окупованим Кримом.

Про це на зустрічі із заступником генсека НАТО Патріком Тернером заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ.

Популярні новини
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів 08 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком" 08 лютого 2021

Повідомляється, що Україна розраховує на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією, а також пропонує використовувати для повітряних операцій альянсу простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

"Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо", - підкреслив Криклій

Відзначимо, даний район польотної інформації поширюється на південь Херсонської і Запорізької областей, а також на відкриті води Чорного моря. До окупації Криму управління здійснювалося з Сімферопольського центру "Кримаероруху". Після неї диспетчерів перевели до Дніпра та Одеси.

Польоти над Кримом закрито Україною, але Російська Федерація використовує повітряний простір над півостровом.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стає ближчою до членства в альянсі.

Він також пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОКрим
Читайте також
Конгресу пропонують заборонити США визнавати суверенітет Росії над Кримом
Прогноз погоди