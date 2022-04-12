Украина предлагает применить "иранскую модель" санкций для газа из России
Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома". Такая модель предусматривает, что, когда российский газ будет идти в ЕС, то средства за него не будут поступать в РФ, а будут перечисляться на специальные счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Ярослава Демченкова в интервью Укринформу.
"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ доставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", - заявил Демченков.
Он подчеркнул, что таким образом деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать войну Кремля против Украины.
Напомним, исполнительная власть Евросоюза готовит предложения по эмбарго на нефть из Российской Федерации.
Мы также писали о том, что министр иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство будет оплачивать российский газ в рублях, не нарушая санкции ЕС.
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