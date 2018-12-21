ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна пропонує нову дату обміну з ОРДЛО і Росією

Новини » Політика    21.12.2018 - 12:17
Україна пропонує нову дату обміну з ОРДЛО і Росією
Фото: консультації української сторони контактної групи (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Україна ініціює переговори контактної групи щодо обміну заручниками

Українська сторона контактної групи по Донбасу ініціює переговори по звільненню заручників і пропонує провести такий обмін 5 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-спікера Ради та учасника переговорів Ірини Геращенко.

За її словами, сьогодні відбулася нарада представника України в контактній групі Євгена Марчука з учасниками гуманітарної підгрупи.

"Вийшли на ОБСЄ з ініціативою провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи, на якій ще раз обговорять питання звільнення заручників та політв'язнів", - повідомила Геращенко.

Зокрема, українська сторона готова передати 72 осіб в обмін на 19 заручників на окупованих територіях. Крім того, готова передати Росії 22 росіян, які відбувають покарання в українських в'язницях.

"Ми пропонуємо звільнити утримуваних у форматі 22-22 і 72-19 5 січня 2019, щоб 150 осіб зустрічали Різдво вдома...Звертаємося до Ради Церков підтримати нашу ініціативу", -додала вона.

Україна пропонує нову дату обміну з ОРДЛО і Росією

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх".

Зазначимо, представник України в ТГК Євген Марчук заявив, що російська сторона на засіданні в Мінську відмовилася від обміну ув'язненими.

 

Марчук назвав теми переговорів ТКГ на наступному засіданні
Новини України Ірина Геращенкообмін полоненимиОРДЛОКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся