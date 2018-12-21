Україна пропонує нову дату обміну з ОРДЛО і Росією

Фото: консультації української сторони контактної групи (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Україна ініціює переговори контактної групи щодо обміну заручниками

Українська сторона контактної групи по Донбасу ініціює переговори по звільненню заручників і пропонує провести такий обмін 5 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-спікера Ради та учасника переговорів Ірини Геращенко.

За її словами, сьогодні відбулася нарада представника України в контактній групі Євгена Марчука з учасниками гуманітарної підгрупи.

"Вийшли на ОБСЄ з ініціативою провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи, на якій ще раз обговорять питання звільнення заручників та політв'язнів", - повідомила Геращенко.

Зокрема, українська сторона готова передати 72 осіб в обмін на 19 заручників на окупованих територіях. Крім того, готова передати Росії 22 росіян, які відбувають покарання в українських в'язницях.

"Ми пропонуємо звільнити утримуваних у форматі 22-22 і 72-19 5 січня 2019, щоб 150 осіб зустрічали Різдво вдома...Звертаємося до Ради Церков підтримати нашу ініціативу", -додала вона.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх".

Зазначимо, представник України в ТГК Євген Марчук заявив, що російська сторона на засіданні в Мінську відмовилася від обміну ув'язненими.