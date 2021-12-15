Украина предлагает любые варианты обменна пленными, но Россия отказывается, - Верещук

Украина предлагает России любые варианты обмена пленными. Однако Москва отказывается и не идет ни на какие уступки в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук .

"Мы предлагаем любой вариант для освобождения наших людей. Мы предлагаем: давайте только женщин, давайте только беременных, больных или гражданских. Любой вариант. Давайте обмен, сколько угодно и кого хотите", - сказала Верещук в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, Россия не идет на уступки в вопросе обмена пленными и не считает нужным, чтобы этот процесс происходил. При этом, отметила министр, Москва сознательно выдвигает нереальные требования.

"И пока у нас нет инструментов влияния на Российскую Федерацию", - резюмировала глава Минреинтеграции.