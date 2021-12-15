Україна пропонує будь-які варіанти обміну полоненими, але Росія відмовляється, - Верещук

Україна пропонує Росії будь-які варіанти обміну полоненими. Однак Москва відмовляється і не йде ні на які поступки в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук .

"Ми пропонуємо будь-який варіант для звільнення наших людей. Ми пропонуємо: давайте тільки жінок, давайте тільки вагітних, хворих або цивільних. Будь-який варіант. Давайте обмін скільки завгодно і кого хочете", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Дім".

За її словами, Росія не йде на поступки в питанні обміну полоненими і не вважає за потрібне, щоб цей процес відбувався. При цьому, зазначила міністр, Москва свідомо висуває нереальні вимоги.

"І поки у нас немає інструментів впливу на Російську Федерацію", - резюмувала глава Мінреінтеграції.