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Україна пропонує будь-які варіанти обміну полоненими, але Росія відмовляється, - Верещук

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна пропонує Росії будь-які варіанти обміну полоненими. Однак Москва відмовляється і не йде ні на які поступки в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"Ми пропонуємо будь-який варіант для звільнення наших людей. Ми пропонуємо: давайте тільки жінок, давайте тільки вагітних, хворих або цивільних. Будь-який варіант. Давайте обмін скільки завгодно і кого хочете", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Дім".

За її словами, Росія не йде на поступки в питанні обміну полоненими і не вважає за потрібне, щоб цей процес відбувався. При цьому, зазначила міністр, Москва свідомо висуває нереальні вимоги.

"І поки у нас немає інструментів впливу на Російську Федерацію", - резюмувала глава Мінреінтеграції.

Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи 10 грудня українська делегація пропонувала Росії обмін полоненими за формулою "60 на 60", але російська сторона відмовилася.

Зазначимо, Верховна рада в першому читанні прийняла законопроєкт про перехідний період, який викликав негативну реакцію з боку Росії. Про те, чому Москва так гостро реагує на цей документ - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяІрина ВерещукОбмін полоненими