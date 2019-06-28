Украина отмечает День Конституции

День Конституции сегодня, 28 июня, отмечают в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот день в Украине ежегодно празднуют 28 июня. День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленное в КУ (ст.161). Праздник был установлен в 1996 году вместе с принятием в этот день этого документа.

Ночь с 27 на 28 июня стала исторической - Верховная Рада, несмотря на все противоречия, приступила к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой. Главный докладчик Михаил Сирота провел на парламентской трибуне 23 часа. В 9 часов 18 минут 28 июня Конституция Украины была принята - в ее поддержку проголосовал 321 депутат, при 45 голосах против и 12 воздержались.

Этот день был объявлен в Украине выходным. В этот день по всей стране проводятся официальные торжественные мероприятия. В связи с этим праздником, у украинцев в 2019 году три выходных подряд.

Отметим, что Конституция, которая является основным законом любой страны, излагает главные принципы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства. Именно Конституция утверждает права и свободы граждан, фиксирует основы работы государственных органов.

Добавим, что 5 апреля 1710 года документ "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского" был написан гетманом Пилипом Орликом. Этот документ считается первой украинской и, кстати, первой в мире государственной Конституцией. Она не только провозглашала независимое Украинское государство, но и закрепляла наиболее прогрессивные для того времени идеи о государственной жизни. Конституция закладывала основы принципа разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную власти, а также вводила выборность должностей.

Фото: Конституция Пилипа Орлика (uk.wikipedia.org)

РБК-Украина ранее сообщало о погоде на День Конституции. По данным синоптиков, по всей территории будут дожди. Температура воздуха днем в центральной и западной части снизится до +22. В южной части температура воздуха днем +25+28, ночью +19+21. На востоке страны также грозы и дожди.