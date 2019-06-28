Україна відзначає День Конституції

День Конституції сьогодні, 28 червня, відзначають в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Цей день в Україні щороку святкують 28 червня. День Конституції - єдине державне свято, закріплене в КУ (ст.161). Свято було встановлено 1996 році разом із прийняттям у цей день цього документу.

Ніч з 27 на 28 червня стала історичною - Верховна Рада, незважаючи на всі суперечності, приступила до обговорення та прийняття Основного закону, розглядаючи одну статтю за одною. Головний доповідач Михайло Сирота провів на парламентській трибуні 23 години. О 9 годині 18 хвилин 28 червня Конституція України була прийнята - у її підтримку проголосували 321 депутат, при 45 голосах проти і 12 утрималися.

Цей день було проголошено в Україні вихідним. У цей день по всій країні проводяться офіційні урочисті заходи. У зв'язку з цим святом, українці у 2019 році мають три вихідних поспіль.

Зазначимо, що Конституція, яка є основним законом будь-якої країни, викладає головні засади функціонування економіки, права та політики в суверенній країні. В цьому документі закріплені принципи територіальної цілісності та суверенітету держави. Саме Конституція затверджує права і свободи громадян, фіксує основи роботи державних органів.

Додамо, що 5 квітня 1710 року документ "Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького" були написані гетьманом Пилипом Орликом. Цей документ вважається першою українською і, до речі, першою в світі державною Конституцією. Вона не тільки проголошувала незалежну Українську державу, а й закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї державного життя. Конституція закладала основи принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову влади, а також вводила виборність посад.

Фото: Конституція Пилипа Орлика (uk.wikipedia.org)

РБК-Україна раніше повідомляло про погоду на День Конституції. За даними синоптиків, по всій території будуть дощі. Температура повітря вдень в центральній та західній частині знизиться до +22. В південній частині температура повітря вдень +25+28, вночі +19+21. На сході країни також грози та дощі.