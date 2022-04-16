Украина практически заполнила опросник ЕС о статусе кандидата, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скоро передаст Европейской комиссии заполненную анкету-опросник о статусе кандидата на членство в ЕС - работа над документом уже практически завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

Он отметил, что обсуждал с чиновниками на совещании в пятницу вопрос заполнения анкеты, которую наша страна ранее получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза", - рассказал Зеленский.