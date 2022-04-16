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Украина практически заполнила опросник ЕС о статусе кандидата, - Зеленский

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Суббота 16 апреля 2022 00:25
Украина практически заполнила опросник ЕС о статусе кандидата, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скоро передаст Европейской комиссии заполненную анкету-опросник о статусе кандидата на членство в ЕС - работа над документом уже практически завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

Он отметил, что обсуждал с чиновниками на совещании в пятницу вопрос заполнения анкеты, которую наша страна ранее получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза", - рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

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