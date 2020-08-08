Украина не позволит себе вмешаться в выборы США - Зеленский

Украина не позволит себе вмешаться в американские выборы и испортить отношения с Соединенными Штатами Америки. Предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.

"Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства призвал украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, а также не решать таким образом свои личные политические или другие проблемы.

"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее контрразведка США заявила, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью украинского народного депутата Андрея Деркача; контрразведка обвинила Деркача в попытках подорвать рейтинг Байдена.