Україна не дозволить собі втрутитися у вибори США, - Зеленський

Україна не дозволить собі втрутитися в американські вибори та зіпсувати відносини зі Сполученими Штатами Америки. Запобігання втягуванню України у внутрішню політику США є питанням української національної безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що втручання у суверенні вибори іншої країни є неприйнятним за будь-яких обставин.

"Водночас Україна своєю чергою абсолютно впевнена в тому, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи та внутрішній вибір своїх пріоритетів. Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини", - наголосив він.

Крім того, глава держави закликав українських громадян утриматися від будь-якої діяльності пов'язаної з президентськими виборами у США, а також не вирішувати у такий спосіб свої особисті політичні чи інші проблеми.

"Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше контррозвідка США заявила, що Росія намагалася втрутитися в американські вибори за допомогою українського народного депутата Андрія Деркача; контррозвідка звинуватила Деркача у спробах підірвати рейтинг Байдена.