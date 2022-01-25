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Украина не позволит навязывать себе уступки для умиротворения Путина, - Кулеба

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Вторник 25 января 2022 16:31
Украина не позволит навязывать себе уступки для умиротворения Путина, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина никому не позволит навязывать себе уступки для умиротворения российского президента Владимира Путина, чтобы избежать вторжения России. Более того, Киев также не примет компромиссы, о которых могут договориться за его спиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для CNN.

По его словам, Украина не пойдет ни на какие компромиссы, направленные на умиротворение Путина, на фоне опасений, что Россия может планировать вторжение.

"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему… Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что США предлагают ограничить сырьевой экспорт России в случае вторжения в Украину, экономический ущерб от таких действий оцениваются в 50 млрд долларов.

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.

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Дмитрий Кулеба Вторжение России в Украину
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