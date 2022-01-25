Украина не позволит навязывать себе уступки для умиротворения Путина, - Кулеба

Украина никому не позволит навязывать себе уступки для умиротворения российского президента Владимира Путина, чтобы избежать вторжения России. Более того, Киев также не примет компромиссы, о которых могут договориться за его спиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для CNN .

По его словам, Украина не пойдет ни на какие компромиссы, направленные на умиротворение Путина, на фоне опасений, что Россия может планировать вторжение.

"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему… Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", - отметил Кулеба.