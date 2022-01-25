Україна не дозволить нав'язувати собі поступки для умиротворення Путіна, - Кулеба

Україна нікому не дозволить нав'язувати собі поступки для умиротворення російського президента Володимира Путіна, щоб уникнути вторгнення Росії. Більше того, Київ також не прийме компроміси, про які можуть домовитися за його спиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для CNN .

За його словами, Україна не піде на жодні компроміси, спрямовані на умиротворення Путіна, на тлі побоювань, що Росія може планувати вторгнення.

"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, по-перше, ми цього не приймемо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і слідує їй... Ми багато вже заплатили, в тому числі 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити собі право вирішувати своє майбутнє", - зазначив Кулеба.