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Украина пожаловалась Совбезу ООН на обострение ситуации на Донбассе

Новина українською → Нью-Йорк, Пятница 02 апреля 2021 20:59
Украина пожаловалась Совбезу ООН на обострение ситуации на Донбассе Фото: Украина пожаловалась Совбеза ООН на Россию (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация пожаловалась Совету безопасности ООН на агрессивные действия России. Речь идет об обострении на Донбассе и наращивание военного присутствия вблизи границы Украины.

Об этом говорится на странице Миссии Украины в ООН в Twitter.

Украина уверена, что давление на Россию позволит прекратить нагнетание ситуации.

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание", - заявили в делегации.

Напомним, в минувшую пятницу на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Инцидент произошел в районе Шумов.

После этого Украина зафиксировала, что Россия начала стягивать свои войска к украинской границе.

В то же время украинская разведка заявила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе. Российские войска могут осуществить попытку продвижения вглубь территории Украины якобы под видом "миротворческих" мероприятий.

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