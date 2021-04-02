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Україна поскаржилася Радбезу ООН на загострення ситуації на Донбасі

Новость на русском → Нью-Йорк, П'ятниця 02 квітня 2021 20:59
Україна поскаржилася Радбезу ООН на загострення ситуації на Донбасі Фото: Україна поскаржилася Радбезу ООН на Росію (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація поскаржилася Раді безпеки ООН на агресивні дії Росії. Мова йде про загострення на Донбасі та нарощування військової присутності поблизу кордону України.

Про це йдеться на сторінці Місії України в ООН у Twitter.

Україна впевнена, що тиск на Росію дозволить припинити нагнітання ситуації.

"Поінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", - заявили в делегації.

Нагадаємо, минулої п'ятниці на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє отримали поранення. Інцидент стався в районі Шумів.

Після цього Україна зафіксувала, що Росія почала стягувати свої війська до українського кордону.

Водночас українська розвідка заявила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі. Російські війська можуть здійснити спробу просування вглиб території України під виглядом нібито "миротворчих" заходів.

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