Украина пожаловалась на расширение действия радиостанции России на Азовское море

Украинская делегация в пятницу, 17 января, пожаловалась в Международную морскую организацию (ММО) в связи с незаконным расширением Россией действия радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По данным министерства, Россия неправомерно расширила район обслуживания радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. В связи с незаконными действиями РФ украинская делегация выразила протест на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению ММО.

"Объявление навигационной информации по безопасности мореходства должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск. Украина призвала ММО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, которые угрожают безопасности навигации", - отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2019 года министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Москву разблокировать Азовское море. Руководители внешнеполитических ведомств призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Также РБК-Украина писало, что посольство США в Украине осудило запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным Крымом. В США назвали действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.