Україна поскаржилася на розширення дії радіостанції Росії на Азовське море

Українська делегація у п'ятницю, 17 січня, поскаржилася до Міжнародної морської організації (ММО) у зв'язку з незаконним розширенням Росією дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на Азовське море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За даними міністерства, Росія неправомірно розширила район обслуговування радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на акваторію Азовського моря та Керченської протоки. У зв'язку з незаконними діями РФ українська делегація висловила протест на засіданні сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування ММО.

"Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ. Україна закликала ММО розглянути незаконні та односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації", - наголосили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року міністри закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України закликали Москву розблокувати Азовське море. Очільники зовнішньополітичних відомств закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі та свободу навігації.

Також РБК-Україна писало, що посольство США в Україні засудило запуск залізничного сполучення між Російською Федерацією та окупованим Кримом. У США назвали дії РФ кричущою неповагою до суверенітету та територіальної цілісності України.