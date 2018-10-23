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Украина пожаловалась на Армению и Кыргызстан в ВТО

Новости » Политика    23.10.2018 - 10:17
Фото: ВТО (wto.org)
Фото: ВТО (wto.org)

Украина заявила, что Армения и Кыргызстан должны были постепенно отменить пошлины на украинские стальные трубы

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Как отмечается в заявлении, Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и выше, чем необходимо, пошлины.

"Украина утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле", - говорится в сообщении.

Отметим, просьбы о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.

Если путем консультаций не удастся решить спор, Украина может требовать от ВТО вынести решение.

Напомним, группа экспертов Всемирной организации торговли (ВТО) частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ.

Как сообщалось, Россия необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.

Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства в отношении непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, а это, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.

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