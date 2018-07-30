Група експертів СОТ частково підтримала позицію України у торгівельному спорі з РФ

Росія не висунула жодних контраргументів, які стосуються оскаржуваних заходів

Група експертів Світової організації торгівлі (СОТ) частково підтримала позицію України у торгівельному спорі з РФ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як зазначає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська, РФ необгрунтовано призупинила дію виданих українським виробникам сертифікатів відповідності, обмежила у видачі нових сертифікатів та не визнає сертифікати, видані у сертифікаційних органах Митного союзу.

"Це перший запит, який Україна направила в Світову організацію торгівлі для протистояння торговельній агресії Росії, зокрема її непрозорим, невиправданим та таким, що носять дискримінаційний характер, діям по відношенню до товарів українського походження", - зазначила Микольська.

Як повідомляється, позиція України полягала у доведенні:

необгрунтованого обмеження імпорту залізничного обладнання, що порушує положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди про технічні бар'єри у торгівлі;

неправдивості та безпідставності тверджень Росії про неякісність та невідповідність стандартам безпеки вагонів українських виробників;

системного характеру застосованих Росією обмежень щодо імпорту залізничного обладнання, походженням з України;

невідповідності та помилковості заперечень Росії щодо процесуальних аргументів по справі.

Як повідомляє прес-служба, Україна доводила, що призупинення дії сертифікатів відповідності (14 приписів) та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації (3 рішення) призвело до невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.

Україна також зазначала, що Росія не висунула жодних контраргументів, які стосуються оскаржуваних заходів.

"Це було свідченням того, що Росія використовувала процедури оцінки відповідності як інструмент запобігання імпорту українських залізничних виробів та блокування доступу українських виробників до ринку", - йдеться у повідомленні.

Група експертів впевнена, що РФ застосувала процедуру оцінки відповідності таким чином, що умови доступу до ринку для українських, російських та європейських виробників залізничної продукції були не однаковими, дискримінаційними для України.

Також група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу, а це, в свою чергу, створює переваги для національних виробників.

Україною було доведено, що РФ неправомірно не визнає сертифікати, видані в інших країнах Митного союзу, якщо такі товари не виробляються у Митному союзі.

Разом з тим у МЕРТ пояснюють, що група експертів не підтвердила існування систематичного обмеження імпорту з боку Росії. Експерти посилаються на те, що протягом певного періоду часу (квітень 2014-грудень 2016) ситуація в Україні в частині безпеки була непорівняною із ситуацією в інших країнах.

"Росією не проводився інспекційний контроль через наявність на території України "антиросійських настроїв та загрози безпеці російським громадянам", які є наслідком військових дій, які Росія сама і розв’язала", - зазначили у МЕРТ.

Додамо, що зараз міністерство здійснює детальний аналіз звіту СОТ. На міжвідомчому рівні опрацьовується питання апеляційного оскарження для України по вимогах, які не були задоволені.

Натомість, адміністрація Дональда Трампа стала на бік Росії у знаковій справі у СОТ щодо українського транзиту, повідомляє Politico.

Як зазначає видання, рішення панелі СОТ, яке очікується у цьому році, може мати наслідки для низки справ проти США через застосування Трампом мит на сталь і алюміній, адже стосується права організації виносити рішення у справі обмежень, запроваджених з міркувань національної безпеки .

Справа проти Росії стосується зовсім іншого питання, а саме транзитних обмежень, які Москва наклала на Київ у січні 2016 року, відрізавши українських експортерів від ключових ринків у центральній Азії та на Кавказі.

Нагадаємо, що директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков заявив, що РФ виграла спір у України у Світовій організації торгівлі (СОТ) по вагонах.