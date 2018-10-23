Україна поскаржилась на Вірменію і Киргизстан в СОТ

Фото: СОТ (wto.org)

Україна заявила, що Вірменія та Киргизстан повинні були поступово скасувати мита на українські сталеві труби

Україна звернулась в Світову організацію торгівлі (СОТ), щоб оскаржити антидемпінгові мита Вірменії та Киргизстану на українські сталеві труби. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Як зазначається у заяві, Україна заявила, що Вірменія та Киргизстан, які є членами Євразійського економічного союзу, повинні були поступово скасувати помилкові та вищі, ніж необхідно, мита.

"Україна стверджує, що встановлені на її продукцію антидемпінгові мита несумісні з положеннями антидемпінгового угоди СОТ та статті 6 генерального договору про тарифи і торгівлю", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, прохання про консультації офіційно ініціюють суперечку в СОТ. Тепер у Вірменії та Киргизстану є 60 днів, щоб вирішити це питання та знайти задовільне рішення без подальших судових розглядів.

Якщо шляхом консультацій не вдасться вирішити суперечку, Україна може вимагати у СОТ винести рішення.

Нагадаэмо, група експертів Світової організації торгівлі (СОТ) частково підтримала позицію України у торгівельному спорі з РФ.

Як повідомлялося, Росія необгрунтовано призупинила дію виданих українським виробникам сертифікатів відповідності, обмежила у видачі нових сертифікатів та не визнає сертифікати, видані у сертифікаційних органах Митного союзу.

Група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу, а це, в свою чергу, створює переваги для національних виробників.