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Украина повышает стоимость электронных виз

Новости » Общество    16.11.2018 - 10:19
Украина повышает стоимость электронных виз
Иллюстративное фото (flickr.com)

С 1 января сбор за оформление электронной визы для иностранцев составит 85 долларов

Украина с 1 января 2019 года повышает стоимость оформления электронных виз до 85 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное правительственное постановление.

В частности, Кабмин одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматриваются новые процедуры 1 января:

  • отмена оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку им с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы;
  • увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление е-виз с 65 до 85 долларов;
  • расширение перечня оснований для оформления электронной визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Напомним, Украина выдала первую электронную визу иностранцу в апреле 2018 года.

В октябре Украина и Грузия подписали соглашение о поездках по внутренним паспортам в виде ID-карт.

 

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