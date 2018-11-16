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Україна підвищує вартість електронних віз

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 10:19
Україна підвищує вартість електронних віз
Ілюстративне фото (flickr.com)

З 1 січня збір за оформлення електронної візи для іноземців складе 85 доларів

Україна з 1 січня 2019 року підвищує вартість оформлення електронних віз до 85 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану урядову постановление.

Зокрема, Кабмін схвалив зміни до правил оформлення віз для в'їзду до України і транзитного проїзду через її територію, якими передбачаються нові процедури 1 січня:

  • скасування оформлення іноземцям туристичних та ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) та "Одеса", оскільки їм з квітня 2018 року МЗС централізовано оформляє електронні візи;
  • збільшення тарифної ставки консульського збору за оформлення е-віз з 65 до 85 доларів;
  • розширення переліку підстав для оформлення електронної візи На додаток до ділової та туристичної мети в'їзду вводяться електронні візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ.

Нагадаємо, Україна видала першу електронну візу іноземцю в квітні 2018 року.

У жовтні Україна і Грузія підписали угоду про поїздки за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт.

 

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