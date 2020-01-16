Украина повторно обратилась к шести странам для расследования авиакатастрофы в Иране

Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы шести стран по совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 года в Лондоне во время встречи Министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

"В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в совместной следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении

Напомним, ранее Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы. В заявлении страны призвали Иран провести тщательное независимое и прозрачное международное расследование.

Как сообщало РБК-Украина, в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Тегеране. По предварительной информации передаче тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.