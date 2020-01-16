Пять стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, потребовали компенсаций от Ирана

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания требуют компенсации от Тегерана

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания требуют от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел пяти стран, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение представители пяти стран приняли сегодня, 16 января, во время встречи в Лондоне.

В заявлении страны призвали Иран провести "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование", открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Отметим, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Также сообщалось, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.