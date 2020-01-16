Україна повторно звернулася до шести країн для розслідування авіакатастрофи в Ірані

Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів шести країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року у Лондоні під час зустрічі Міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їх компетентних органів у спільній слідчій групі в рамках кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія виступили зі спільною заявою, в якій зажадали від Ірану виплату компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи. У заяві країни закликали Іран провести ретельне незалежне і прозоре міжнародне розслідування".

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи в Тегерані. За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.