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Україна не потягне вести війну на Донбасі і в Криму, - Кривонос

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 09:18
Україна не потягне вести війну на Донбасі і в Криму, - Кривонос
Фото: Сергій Кривонос (president.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна не потягне вести війну на два фронти - на Донбасі і в Криму. Тому щодо Криму Україна буде дотримуватися політики міжнародних санкцій.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос.

"Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему (повернення Криму - ред.) силовим методом Україна не може на даному етапі. Тому що є проблеми - це по-перше, війна в Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо", - сказав Кривонос.

За його словами, завданням номер один для України в питанні повернення Криму залишається активна співпраця зі світовими лідерами і нарощування санкцій проти Росії.

"Виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що питання - чи вони віддадуть Криму, чи залишаться "без штанів", умовно кажучи. Плюс паралельно посилювати всередині країни, її обороноздатність, яка дасть можливість при необхідності діяти силовими методами", - додав Кривонос.

Раніше повідомлялося, що Україна планує створити Кримську платформу, яка буде структурувати зусилля по деокупації півострова.

Як повідомляло РБК-Україна, Кримська платформа передбачає проведення щорічних міжнародних самітів.

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