Когда Украина потребует определить сроки вступления в ЕС: ответ Стефанишиной

Украина уже в конце года может потребовать от Европейской коммиссии определить временные рамки для вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера во вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на телемарафоне.

"Чтобы полностью выполнить Соглашение об ассоциации, нам нужно имплементировать 107 директив и регламентов ЕС. На сегодня 99% из этих актов у нас готовы. Около 70% уже на рассмотрении парламента", - отметила она.

По ее словам, со следующей недели Кабинет министров начнет принимать все остальные акты.

"До конца года мы планируем завершить, насколько это возможно, выполнение Соглашения об ассоциации в части соответствия европейским стандартам и потребуем, чтобы Еврокомиссия оценила этот прогресс и определила временные рамки и дорожную карту для начала переговоров о членстве в ЕС", - подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что прогресс в предыдущие годы и сейчас позволяет Украине с начала сентября запустить таможенный безвиз и рассчитывать на подписание соглашения о промышленном безвизе в 2023 году.