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Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 20:17
Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної Фото: віце-прем'єр Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна вже наприкінці року може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на телемарафоні.

"Щоб повністю виконати Угоду про асоціацію, нам потрібно імплементувати 107 директив і регламентів ЄС. На сьогодні 99% з цих актів у нас готові. Близько 70% вже на розгляді парламенту", - зазначила вона.

За її словами, з наступного тижня Кабінет міністрів почне приймати всі інші акти.

"До кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання Угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і вимагатимемо, щоб Єврокомісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту для початку переговорів про членство в ЄС", - підкреслила Стефанішина.

Вона додала, що прогрес у попередні роки і зараз дозволяє Україні з початку вересня запустити митний безвіз і розраховувати на підписання угоди про промисловий безвіз в 2023 році.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС. Однак не став розкривати конкретних термінів.

Він також припустив, що часткова окупація територій України не стане перепоною для вступу до Євросоюзу.

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Ольга Стефанішина Вступ в ЄС
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