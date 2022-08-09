Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної

Україна вже наприкінці року може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на телемарафоні.

"Щоб повністю виконати Угоду про асоціацію, нам потрібно імплементувати 107 директив і регламентів ЄС. На сьогодні 99% з цих актів у нас готові. Близько 70% вже на розгляді парламенту", - зазначила вона.

За її словами, з наступного тижня Кабінет міністрів почне приймати всі інші акти.

"До кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання Угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і вимагатимемо, щоб Єврокомісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту для початку переговорів про членство в ЄС", - підкреслила Стефанішина.

Вона додала, що прогрес у попередні роки і зараз дозволяє Україні з початку вересня запустити митний безвіз і розраховувати на підписання угоди про промисловий безвіз в 2023 році.