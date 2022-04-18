Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск

Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц из Мариуполя в Бердянск. Отказ российского руководства послужит основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.
"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - написала в Telegram Верещук.
Она также потребовала открыть гуманитарный коридор для женщин, детей и других гражданских с территории металлургического комбината "Азовсталь".
По ее словам, отказ российского руководства открыть эти гуманитарные коридоры в будущем послужит основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.
Напомним, сегодня, 18 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей снова не откроются - оккупанты продолжают обстреливать маршруты передвижения колон с гражданскими.
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