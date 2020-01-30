Украина может потерять 380 млн долларов в год на закрытии экспорта электроэнергии

Экспорт электроэнергии может полностью прекратиться в случае принятия Национальной комиссией, которая осуществляетй государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменений в Кодекс системы передачи, а именно обложение экспортеров платой за передачу. Об этом говорится в коллективном заявление компаний поставщиков электроэнергии, передает РБК-Украина.

В частности, среди компаний, подписавших заявление, - "Эру Трейдинг", "АКСПО Украина", "Д.Трейдинг", "ДЕ.Трейдинг", "Энергопоставщик".

Экспортеры отмечают, что изменения предполагают внедрение дополнительной платы в размере 165,47 грн/МВт, которая повысит стоимость украинской электроэнергии на более чем 10% и сделает экспортную цену неконкурентной.

"Новые экспортные контракты в 2020 заключаться не будут, почти полностью прекратятся спотовые операции, а действующие долгосрочные контракты будут выполняться за счет электроэнергии, приобретенной на внешних рынках. Данное решение не только исказит конкуренцию, поставив украинский ресурс в проигрышное положение с остальными европейскими странами, но и заблокирует приход международных компаний и инвестиций в украинскую экономику, который начался с запуском рынка электроэнергии в июле 2019 г.", - прогнозируют поставщики электроэнергии.

Также авторы заявления утверждают, что все европейские государства и даже Россия с Беларусью освободили своих экспортеров от подобных дополнительных платежей.

"Предложенные изменения в Кодекс прямо противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает запрет на установление сборов, эквивалентных пошлине. Болгария была последней страной ЕС, которая при полной поддержке со стороны Секретариата Европейского Сообщества отменила все дополнительные пошлины по экспорту электроэнергии. Более того, экспорт освобожден от дополнительных платежей в странах, которые не являются членами Энергетического сообщества и экспортируют электроэнергию в Украине. В частности, в России и Беларуси", - говорится в письме.

Напомним, что по данным ГФС по результатам 2019 валютная выручка от экспорта электроэнергии составила 379 млн долларов.