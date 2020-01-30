Україна може втратити 380 млн доларів на рік на закритті експорту електроенергії

Експорт електроенергії може повністю припинитися в разі прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), змін до Кодексу системи передачі, а саме оподаткування експортерів платою за передачу. Про це йдеться в колективному зверненні компаній постачальників електроенергії, передає РБК-Україна.

Зокрема, серед компаній, які підписали заяву, - "Еру Трейдинг", "АКСПО Україна", "Д.Трейдінг", "ДЕ.Трейдінг", "Енергопостачальник".

Експортери відзначають, що зміни передбачають впровадження додаткової плати в розмірі 165,47 грн / МВт, яка підвищить вартість української електроенергії на більш ніж 10% і зробить експортну ціну неконкурентною.

"Нові експортні контракти в 2020 заключатись не будуть, майже повністю припиняться спотові операції, а діючі довгострокові контракти будуть виконуватися за рахунок електроенергії, придбаної на зовнішніх ринках. Дане рішення не тільки спотворить конкуренцію, поставивши український ресурс в програшне становище з іншими європейськими країнами, але і заблокує прихід міжнародних компаній та інвестицій в українську економіку, який почався з запуском ринку електроенергії в липні 2019 році", - прогнозують постачальники електроенергії.

Також автори заяви стверджують, що всі європейські держави, і ,навіть, Росія з Білоруссю звільнили своїх експортерів від подібних додаткових платежів.

"Запропоновані зміни до Кодексу прямо суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачає заборону на встановлення зборів, еквівалентних миту. Болгарія була останньою країною ЄС, яка при повній підтримці з боку Секретаріату Європейського Співтовариства скасувала усі додаткові мита з експорту електроенергії. Більш того, експорт звільнений від додаткових платежів в країнах, які не є членами Енергетичного співтовариства і експортують електроенергію в Україні, зокрема, в Росії та Білорусі", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що за даними ДФС за результатами 2019 валютна виручка від експорту електроенергії склала 379 млн доларів.