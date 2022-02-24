Украина потеряла контроль над Чернобылем, – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился актуальной информацией о российском вторжении в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Подоляка.
"В Гостомеле идут бои, Чернобыль – уже не наш", – поделился оперативными данными чиновник.
В настоящее время зона Чернобыльской АЭС находится под контролем оккупантов. Пострадавших со стороны Украины нет, добавили в официальном Telegram-канале Верховной Рады.
В течение дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения. Вражеские ДРГ попробовали спровоцировать экологическую катастрофу. Атака на хранилище радиационных отходов приведет к проблемам по всей Европе.
К слову, раньше под Черниговом целый взвод русских сдался в плен Вооруженным силам.
Тем временем в Запорожье решили ввести комендантский час до 6 утра пятницы.