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Украина потеряла контроль над Чернобылем, – ОП

Автор: Антон Федорцив

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился актуальной информацией о российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Подоляка.

"В Гостомеле идут бои, Чернобыль – уже не наш", – поделился оперативными данными чиновник.

В настоящее время зона Чернобыльской АЭС находится под контролем оккупантов. Пострадавших со стороны Украины нет, добавили в официальном Telegram-канале Верховной Рады.

В течение дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения. Вражеские ДРГ попробовали спровоцировать экологическую катастрофу. Атака на хранилище радиационных отходов приведет к проблемам по всей Европе.

К слову, раньше под Черниговом целый взвод русских сдался в плен Вооруженным силам.

Тем временем в Запорожье решили ввести комендантский час до 6 утра пятницы.

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Ирина ПодолякВторжение России в Украину