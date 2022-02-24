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Под Черниговом в плен ВСУ сдался взвод армии России: видео допроса командира

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Чернигов, Четверг 24 февраля 2022 19:43
Под Черниговом в плен ВСУ сдался взвод армии России: видео допроса командира Фото: допрос сдавшегося в плен под Черниговом командира взвода российской армии (скриншот с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня под Черниговом в плен Вооруженным силам Украины сдался взвод 74 мотострелковой бригады из Кузбасса. Опубликовано видео допроса его командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Нашим защитникам в плен сдался целый взвод 74 бригады из Кузбасса", - написал Геращенко.

Советник главы МВД опубликовал видео допроса командира взвода. На кадрах видно мужчину с короткой стрижкой, в футболке цвета хаки и закамуфлированных штанах. Правое плечо у него забинтовано.

Российский военный выглядит растерянным и прежде чем ответить на вопрос по нескольку раз уточняет. В итоге он заявил, что командует разведывательным взводом 74 бригады сухопутных войск России.

"Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область", - после некоторой заминки сказал российский военный.

Мужчина заявил, что не имел понятия о том, что ехал воевать. По его словам, его подразделение находилось на учениях в Ельне и о вторжении России в Украину ему стало известно только вчера. Он думал, что возвращается домой.

Напомним, в ночь на 24 февраля Путин ввел войска в Украину и начал военную операцию на Донбассе. Подробнее о сложившейся ситуации - в материале РБК-Украина.

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