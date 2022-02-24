Україна втратила контроль над Чорнобилем, – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поділився актуальною інформацією щодо російського вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Подоляка.
"У Гостомелі йдуть бої, Чорнобиль – уже не наш", – поділився оперативними даними чиновник.
Наразі зона Чорнобильської АЕС знаходиться під контролем окупантів. Постраждалих зі сторони України нема, додали в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради.
Упродовж дня російські диверсанти намагалися вчинити теракт у зоні відчуження. Ворожі ДРГ спробували спровокувати екологічну катастрофу. Атака на сховище радіаційних відходів призведе до проблем у всій Європі.
До слова, раніше під Черніговом цілий взвод росіян здався у полон Збройним силам.
Тим часом у Запоріжжі вирішили запровадити комендантську годину до 6-ї ранку п'ятниці.